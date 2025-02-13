«Не надо платить»: Евгения Ахременко созналась в краже косметики из магазина

Актриса рассказала, что на преступление она пошла в студенческие годы.

Актриса Евгения Ахременко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru призналась в краже, которую совершила в студенческие годы. Побеседовать со звездой отечественного кино удалось на премьере нового российского сериала «Аутсорс».

«Не было у меня конечно комнаты милиции, но скажу честно — один раз, я тогда училась за границей, мне очень хотелось влиться в международную студенческую тусовку. И, когда мы пошли в большой магазин, все схватили маленькие пробники для помады,а я стою и спрашиваю: „А как же заплатить?“. И мне говорят: „Не надо платить, побежали!“ И мы украли эти маленькие пробнички, и до сих пор я помню, и до сих пор я никому не сознавалась», — со смехом вспоминает актриса.

Однако история закончилась, хоть и не сказать, чтобы хэппи-эндом, но и не привела ни к каким серьезным последствиям — совесть не позволила Ахременко даже воспользоваться «награбленным». В результате спустя время она подарила украденную помаду одной из своих подруг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Алена Апина обращалась в полицию.