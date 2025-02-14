Кит проглотил и выплюнул мужчину, плывшего на байдарке по Магелланову проливу

К счастью, юноша пришелся не по вкусу млекопитающему.

В Магеллановом проливе горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину, плывшего на байдарке. Об этом сообщила испанская газета El Pais, сославшись на пострадавшего. Инцидент произошел в бухте Эль-Агила, неподалеку от города Пунта-Аренас, расположенного на юге Чили.

Делл Симанкас решил поплавать на байдарках вместе со своим сыном Адрианом. Делл снимал Адриана на видео, когда на того напал кит. Юноша ненадолго исчез из поля зрения, а затем вынырнул из воды. Столкновение с китом не нанесло ему серьезных травм.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — поделился Адриан с журналистами.

🐳 SORPRENDENTE 🐋



Joven fue ingerido y luego escupido por una ballena jorobada, la cual sólo se alimentaba en la zona, mientras practicaba kayak en el estrecho de Magallanes, Chile, 08.02.25



Su padre grabó el registro.



El joven resultó ileso.



¡INCREÍBLE!



Video: RRSS pic.twitter.com/P93hn6IKrr — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) February 13, 2025

Юноша рассказал, что не замечал кита, пока не почувствовал сильный удар по спине. Адриан вылетел из надувной лодки. Он не осознавал, что с ним случилось, пока его не выплюнули на поверхность. Внутри слизистой полости кита парень слышал странные звуки и ощущал сильное всасывание.

Каяк Адриана оставался перевернутым, когда парень вынырнул на поверхность. Отец взял сына на буксир и оттащил в другую сторону от млекопитающего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что горбатый кит чуть не проглотил двух девушек и выплюнул их обратно.