Прокуратура Ленобласти проводит проверку в связи с острой нехваткой машин скорой помощи. В дефиците не только спецтранспорт, но и персонал. Из-за сложившейся ситуации страдают пациенты, они вынуждены ждать часами. Почему сотрудники уходят и когда обновят автопарк — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Это только про лошадь есть поговорка «сдохла — слезь». Про «Газель» — такой нет. На этих ездят до опасного хруста, потом ремонт и снова в дорогу. Ржавый кузов — мелочи, а вот мотор едва вывозит до 700 километров в день.

Честно рассказать о проблемах на станции Всеволожской скорой помощи согласились лишь спустя неделю после запроса «Известий» и начала прокурорской проверки.

Она еще идет, но предварительные результаты есть — на линию со станции выходят лишь 60% машин, сразу в нескольких подразделениях — Всеволожском, Токсовском, Сертоловском выявили серьезный отток сотрудников.

Бывшие сотрудники боятся общаться на камеру, не хотят подставлять коллег. Говорят, что урезали стимулирующие выплаты и царит страшная текучка.

Сотрудники колл-центра все время на телефоне — либо отвечают на вызов, либо распределяют машины по районам. Если в одном не хватает бригад — их направляют из другого, чтобы приехали быстрее.

«На данный момент сюда поступают вызовы из четырех районов. Допустим за вчерашний день у нас было обращений в оперативный отдел», — заведующая оперативным отделом Наталья Ревина.

Пациенты говорят, что иногда ждать приходится больше часа. Особенно страдает Кудрово — город Ленобласти с населением в 66 тысяч человек.

«У нас Кудрово находится буквально в двух минутах езды от Санкт-Петербурга, но оттуда к нам скорая не приезжает. Иногда жители вынуждены если им плохо — переходят за железную дорогу и вызывают себе оттуда скорую», — пожаловалась Виктория Шапиро.

У местной поликлиники даже есть гараж и помещение для отдыха врачей скорой. Но машин нет. Последнее приняли в области вообще в 2020-м.

«Они прошли в те годы 2020-й, 2021-й — были большие пробеги очень — пациентов эвакуировали в ковидные госпитали, они не в каждой больнице находились. В 2024-м мы ожидали поставку, но так случилось, что автомобили сейчас будут поставлены, 15 штук мы ждем в марте этого года», — сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи Анна Сбруева.

8 из них передадут Всеволожской станции. Но было бы кого посадить за руль. Мы пытались устроиться водителем скорой, но потенциальные коллеги рекомендовали подумать.

«Водитель получает 47 тысяч, плюс надбавка, как называется, губернаторская. 3000 рублей. То есть в в районе 50 тысяч рублей», — поделился начальник гаража станции скорой помощи Олег Екимов.

На днях губернатор подписал постановление о новых ежемесячных выплатах для сотрудников скорой. Размеры зависят от численности населенного пункта. В том же Всеволожске надбавка для водителей составит 15 тысяч, для фельдшера 11,5 тысяч рублей.

Самая крупная — 17 тысяч — положена заведующим отделениями. Допвыплаты планировали ввести еще с января, но первые деньги медики получат только в марте — сразу за три месяца.