«Мы им поможем»: Макрон обещал поддержать Украину на мирных переговорах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Эммануэль Макрон: мы поможем украинцам на мирных переговорах

Макрон пообещал поддержать Киев на мирных переговорах

Фото: Reuters/Stephane Mahe

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Лидер Франции надеется, что в скором времени удастся достичь договоренности о прекращении вооруженного конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в социальной сети Х, что намерен оказать Украине помощь на мирных переговорах. Такое решение Макрон принял после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским*.

«Только украинцы могут вести переговоры о прочном и долговременном мире. Мы им поможем», — сообщил президент Франции.

Он добавил, что надеется на успех переговоров между лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине. Макрон считает, что Европа будет вынуждена укрепить коллективную безопасность и стать «более самостоятельной».

Вместе с тем, президент Франции не сомневается: Париж «сыграет собственную роль в ускорении» грядущих переговоров.

«Давайте сделаем Европу сильнее и сувереннее уже сейчас», — призвал Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку лишили пенсии по инвалидности.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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