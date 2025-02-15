«Вам не стать полноценной личностью»: Алексей Воробьев высказался о девушках с макияжем

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Алексей Воробьев: девушки с макияжем — неполноценные личности

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; Instagram*/mr.alexsparrow; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еще недавно искавший себе невесту певец позволил себе оскорбительно выразиться о дамах.

Певец Алексей Воробьев вновь привлек внимание своей провокационной выходкой. На этот раз он устроил мини-лекцию для подписчиц в социальной сети, где поделился весьма спорным мнением о женщинах и их тяге к макияжу.

По словам 37-летнего певца, девушки, использующие косметику, показывают свою неполноценность.

«Девушки, дорогие, наш мир так устроен, что вам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно. Поэтому не надо даже пытаться убеждать себя в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности. Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — заявил Воробьев.

По мнению артиста, признак «настоящей личности» — это умение игнорировать мнение окружающих. И, судя по его уверенности в собственных словах, сам он к числу этих «полноценных» личностей, видимо, еще как относится.

Но стоит ли воспринимать все это всерьез? Ведь важно не то, как кто-то выглядит, а то, как он себя чувствует и воспринимает мир. Алексей, наверное, забывает, что макияж для девушек — это не всегда способ «подстроиться» или скрыть неуверенность. Для многих это просто способ самовыражения и уверенности в себе, а также подчеркивания своих достоинств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Воробьев собрался жениться.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:47
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
19:45
«Вам не стать полноценной личностью»: Алексей Воробьев высказался о девушках с макияжем
19:27
Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля
19:15
«Все настроены в сторону России»: боец СВО о выборах в Абхазии
19:00
«Может быть крутым соавтором»: Юлия Пересильд о помощи ИИ в съемках
18:45
«Не только кариес»: ортодонт назвала частые причины зубной боли

Сейчас читают

Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год