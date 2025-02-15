«Вам не стать полноценной личностью»: Алексей Воробьев высказался о девушках с макияжем

Еще недавно искавший себе невесту певец позволил себе оскорбительно выразиться о дамах.

Певец Алексей Воробьев вновь привлек внимание своей провокационной выходкой. На этот раз он устроил мини-лекцию для подписчиц в социальной сети, где поделился весьма спорным мнением о женщинах и их тяге к макияжу.

По словам 37-летнего певца, девушки, использующие косметику, показывают свою неполноценность.

«Девушки, дорогие, наш мир так устроен, что вам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно. Поэтому не надо даже пытаться убеждать себя в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности. Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — заявил Воробьев.

По мнению артиста, признак «настоящей личности» — это умение игнорировать мнение окружающих. И, судя по его уверенности в собственных словах, сам он к числу этих «полноценных» личностей, видимо, еще как относится.

Но стоит ли воспринимать все это всерьез? Ведь важно не то, как кто-то выглядит, а то, как он себя чувствует и воспринимает мир. Алексей, наверное, забывает, что макияж для девушек — это не всегда способ «подстроиться» или скрыть неуверенность. Для многих это просто способ самовыражения и уверенности в себе, а также подчеркивания своих достоинств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Воробьев собрался жениться.

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