«Без тюнинга и обвеса»: Алексей Воробьев собрался жениться

Знаменитость сделал объявление для всех одиноких дам.

Певец Алексей Воробьев заявил о намерении жениться, но не на любой девушке, а на конкретной. По словам артиста, идеальная невеста должна быть в первую очередь красивой и умной.

«Не хватает какого-то отчаянного веселья в жизни. Еду из спортзала и думаю: жениться, что ли? Согласен, мероприятие, конечно, сомнительное, и проблем от него больше, чем радости, но веселья точно прибавится», — размышлял в Сети артист.

Воробьеву уже 37 лет и женат он не был ни разу. Ждать он больше не намерен, а потому прямо рассказал о своих критериях для будущей супруги.

«Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — с иронией подчеркнул певец.

При этом, говоря о своих достоинствах, Алексей сделал акцент на том, что у него потрясающее чувство юмора. И ему критически важно, чтобы и вторая половинка владела самоиронией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Воробьев рассказал о помощи Егору Криду в начале карьеры.

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