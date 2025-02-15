В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли провалившегося в ледяной погреб подростка

Сотрудники МЧС Российской Федерации спасли 14-летнего подростка, провалившегося в заброшенный пятиметровый погреб в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для спасения мальчика из ледяного плена потребовалось использовать лестницу.

После падения, юноша смог позвонить родителям, а те, в свою очередь, вызвали спасателей. Подросток долгое время находился в ледяной воде и чудом сумел своими силами взобраться по лестнице, приставленной сотрудниками МЧС.

Спасенного парня осмотрели прибывшие на место происшествия медики, после чего он был доставлен домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС локализовали на одной тысяче квадратных метров пожар, произошедший на центральном рынке города Симферополь. На месте происшествия вели оперативную работу 63 специалиста, а в устранении разрушений были задействованы 22 единицы специальной техники.