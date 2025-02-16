Отыграли назад: Disney пересмотрел политику разнообразия и инклюзивности

Никаких больше темнокожих русалочек и прочих экспериментов с толерантностью. По крайней мере, в мультиках и детских фильмах. Корпорация Disney возвращается к истокам. Можно сказать, пал последний бастион агрессивного либерализма, который не устоял против законов рынка.

Они пытались удивить мир темнокожей Русалочкой, колумбийской Белоснежкой и лысой феей в итальянской сказке про Пиноккио. Охотнику Гастону из «Красавицы и чудовища» добавили зачем-то явно неравнодушного к нему напарника*, а с 2021 года компания запустила целую программу, которая предписывала 50% персонажей в кинопродукции и 50% персонала в тематических парках отдавать под «недопредставленные», такое даже слово изобрели, «меньшинства».

После этого в Диснейлендах появились туалеты для лиц третьего пола и бородатые аниматорши. Не только Disney, все «разнообразили». Красили в темное или голубое исторических персонажей в угоду моменту, актеров набирали «слепым прослушиванием», не обращая внимание на внешность.

Однако, инклюзивные киношедевры почему-то стали один за другим проваливаться в прокате. Потом Трамп запретил «третий пол» и прочие глупости. Тут то в Disney и прозрели, и все отыграли назад.

Следом на традиционную колею встал и Amazon, и десятки других американских компаний. На той стороне еще остались Sony, Netflix и некоторые другие. Они в раздумьях — имеет ли смысл перекрашиваться. Через четыре года, кто знает, как власть в США поменяется?

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