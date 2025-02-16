Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу в Мюнхене

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Неизвестно, в связи с чем возникла такая необходимость.

В Греции сообщили о проведении экстренной встречи глав МИД в Мюнхене 16 февраля

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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В Мюнхене состоится экстренная встреча глав МИД Евросоюза. Об этом рассказала пресс-служба внешнеполитического ведомства Греции.

«Завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 утра министр иностранных дел (Греции) Георгиос Герапетритис примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза», — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что форум будет проведен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Неизвестно, какие вопросы будут обсуждать участники встречи.

В ходе Мюнхенской конференции специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что вполне вероятен исход, при котором Европа будет отсутствовать за столом мирных переговоров. В любом случае, ее мнение в вопросе урегулирования конфликта на Украине будет учитываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вэнс назвал кризис в Европе следствием ее собственных действий. Вице-президент США привел в пример массовую миграцию, которая стала самой острой проблемой для Евросоюза.

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