Песков: Трамп при желании сможет приехать в Россию в любой момент

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Препятствий этому нет.

Президент Трамп может приехать в Россию в любой момент — Дмитрий Песков

Фото: www.globallookpress.com/SMG

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Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно», - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, Трамп может посетить Россию когда он захочет — никаких ограничений в этом плане нет. Более того, РФ будет рада видеть президентов других стран среди гостей на празднике в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Официальный представитель Кремля также отметил, что прошедший недавно телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа — это однозначный сигнал о том, что США готовы вести дела с Российской Федерацией посредством диалога. Будущая риторика двух сверхдержав сведется к миру, а не к войне, считает Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

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