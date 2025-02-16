«Сволочь такая»: как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь

Их разговор состоялся накануне проб для ролей в фильме «Мастер и Маргарита».

Актер Юриц Борисов намекнул своей коллеге Юлии Снигирь, что она стара для роли Маргариты. Их беседа состоялась перед пробами в фильм режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Снигирь рассказала об этом в шоу «Света вокруг света».

«Юра, сволочь такая… Это было очень неприятно. Мы встретились с ним накануне наших проб на какой-то премьере. И он мне говорит: „Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?“ И я смотрю на него и думаю: „Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?“ То есть он имел в виду, что сильно младше меня», — поделилась актриса.

Прежде Юлия Снигирь рассказывала, что во время съемок ей во многом пришлось преодолеть себя, чтобы бесстрашно ходить голышом по площадке. Она отказалась от сладкого и усердно занималась спортом.

Однако откровенные сцены — не единственный опыт Снигирь на съемках. В другой сцене звезде пришлось 12 часов без перерыва провисеть в воздухе — ее прикрепили специальными тросами для съемок полета Маргариты на метле. Мастерству и выносливости знаменитости позавидовали бы даже именитые каскадеры.

Фильм Локшина «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в конце января 2024 года. В основу картины лег легендарный одноименный роман писателя Михаила Булгакова. Динамичный блокбастер со звездной парой Юлии Снигирь и Игоря Цыганова снят по мотивам книги, но не является ее доскональной адаптацией.

Главные герои, как и сюжет, тоже заметно отличаются от привычных читателю персонажей. Мастер в новом фильме — больше творец, нежели лирический герой. Цыганов сыграл философа с остроумием и фантазией. Маргарита же в исполнении Снигирь стала более «приземленной» — на экране предстала напористая дама с сигаретой в зубах и в цветных платьях, любовь которой жертвенна и велика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер театра и кино Станислав Бондаренко рассказал о своем отношении к актерскому мастерству своего коллеги и номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова.