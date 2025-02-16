Илон Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка одним словом

Малыш появился на свет около полугода назад.

Миллиардер Илон Маск удивился, когда узнал, что американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер якобы родила от него ребенка. Свою реакцию он опубликовал в своей соцсети Х.

«Ого!» — написал генеральный директор компании Tesla.

Накануне женщина объявила о рождении малыша, отцом которого, по ее словам, является Илон. Для предпринимателя это уже 13-й ребенок.

Интернет-пользователи отметили, что сначала писательница ответила на сообщение Маска, а затем удалила его. В публикации она рассказала, что пыталась связаться с миллиардером, но он игнорировал ее.

«Илон, мы пытались связаться с тобой последние несколько дней, но ты не отвечал», — писала женщина.

Ранее блогер рассказывала, что стала мамой пять месяцев назад. До этого она не разглашала эту информацию, потому что хотела защитить частную жизнь ребенка, но «в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, независимо от того, какой вред нанесут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа.