Илон Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка одним словом

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 65 0

Маск удивился, когда узнал, что блогер Сент-Клер родила от него ребенка

Илон Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка одним словом

Фото: www.globallookpress.com/Chip Somodevilla - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Малыш появился на свет около полугода назад.

Миллиардер Илон Маск удивился, когда узнал, что американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер якобы родила от него ребенка. Свою реакцию он опубликовал в своей соцсети Х.

«Ого!» — написал генеральный директор компании Tesla.

Накануне женщина объявила о рождении малыша, отцом которого, по ее словам, является Илон. Для предпринимателя это уже 13-й ребенок.

Интернет-пользователи отметили, что сначала писательница ответила на сообщение Маска, а затем удалила его. В публикации она рассказала, что пыталась связаться с миллиардером, но он игнорировал ее.

«Илон, мы пытались связаться с тобой последние несколько дней, но ты не отвечал», — писала женщина.

Ранее блогер рассказывала, что стала мамой пять месяцев назад. До этого она не разглашала эту информацию, потому что хотела защитить частную жизнь ребенка, но «в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, независимо от того, какой вред нанесут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:03
«Не та дверь» за большие деньги: что известно о вечеринке и рейде в отеле Savoy
18:46
Массовое отравление едой из доставки произошло в хостеле в Москве
18:43
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
18:42
Долгожданное пополнение: в Московском зоопарке появились новые обитатели
18:26
Илон Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка одним словом
18:10
«Для меня перебор»: Юлия Снигирь оценила «Анору» и игру Юры Борисова

Сейчас читают

Выросло число пострадавших при взрыве газа в кафе в Ленобласти
«Сволочь такая»: как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь
«Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!» — Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год