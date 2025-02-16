Не опять, а снова: в Волгограде активисты потребовали отмены концерта Лолиты

Певица сравнила себя с «занозонькой» после очередных плохих новостей.

Певица Лолита была вынуждена отменить концерт в Волгограде, после требований активистов. Артистка получила письмо, где было сказано, что она должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию, Минкультуры с просьбой о проведении концерта до 23 февраля.

Без получения соответствующих разрешений выступление будет отменено из-за «форс-мажора». Милявская призналась, что выполнить условия попросту невозможно, поэтому выступления не будет.

«Честно скажу, я же понимаю, что не обойду все эти заведения. Да и большая часть покрутит пальцем у виска и скажет: „А какое отношение мы имеем к шоу-бизнесу?“ И будут правы», — заявила Лолита в видеоролике в соцсети.

При этом она с иронией отметила, что активисты все делают неправильно.

«Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — с улыбкой произнесла артистка.

После Лолита включила хит певицы Татьяны Куртуковой «Матушка» и на словах «для других занозонька» завершила видеоролик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты.