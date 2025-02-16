Не опять, а снова: в Волгограде активисты потребовали отмены концерта Лолиты

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 64 0

Певица Лолита сообщила об отмене концерта в Волгограде

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица сравнила себя с «занозонькой» после очередных плохих новостей.

Певица Лолита была вынуждена отменить концерт в Волгограде, после требований активистов. Артистка получила письмо, где было сказано, что она должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию, Минкультуры с просьбой о проведении концерта до 23 февраля.

Без получения соответствующих разрешений выступление будет отменено из-за «форс-мажора». Милявская призналась, что выполнить условия попросту невозможно, поэтому выступления не будет.

«Честно скажу, я же понимаю, что не обойду все эти заведения. Да и большая часть покрутит пальцем у виска и скажет: „А какое отношение мы имеем к шоу-бизнесу?“ И будут правы», — заявила Лолита в видеоролике в соцсети.

При этом она с иронией отметила, что активисты все делают неправильно.

«Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — с улыбкой произнесла артистка.

После Лолита включила хит певицы Татьяны Куртуковой «Матушка» и на словах «для других занозонька» завершила видеоролик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:03
«Не та дверь» за большие деньги: что известно о вечеринке и рейде в отеле Savoy
18:46
Массовое отравление едой из доставки произошло в хостеле в Москве
18:43
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
18:42
Долгожданное пополнение: в Московском зоопарке появились новые обитатели
18:26
Илон Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка одним словом
18:10
«Для меня перебор»: Юлия Снигирь оценила «Анору» и игру Юры Борисова

Сейчас читают

Выросло число пострадавших при взрыве газа в кафе в Ленобласти
«Сволочь такая»: как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь
«Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!» — Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год