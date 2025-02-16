«Нет любви»: принцу Гарри грозит уголовное преследование в США

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 19 0

Трамп поддержал судебный иск в отношении принца Гарри

Принцу Гарри грозит уголовное преследование в США

Фото: www.globallookpress.com/Ethan Cairns

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Герцог Сассекский оказался в центре скандала в США из-за признания в мемуарах.

В отношении принца Гарри в США будут приняты соответствующие меры пресечения после суда, который проходит по делу об утаивании герцогом Сассекским факта употребления наркотических веществ при получении визы. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

«В Вашингтоне говорят, что он действительно должен быть очень обеспокоен. Между Сассексами и президентом Трампом нет любви», — описал текущую ситуацию источник в беседе с изданием.

Источник также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал прозрачность судопроизводства в этом деле и выразил уверенность в начале уголовного преследования принца Гарри, если будет установлен факт утаивания информации.

Так, согласно действующему законодательству, солгавший при ответе на вопрос об употреблении наркотиков в заявлении на визу в США, может быть осужден на срок до пяти лет лишения свободы, оштрафован или депортирован.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп не намерен депортировать принца Гарри из-за его «ужасной жены».

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