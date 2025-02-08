Тела мальчиков 5 и 7 лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Накануне они вышли гулять и домой не вернулись.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тела двух несовершеннолетних обнаружили в районе водоема охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск в Хабаровском крае. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, накануне днем двое мальчиков 5 и 7 лет вышли на кромку льда в районе водоема охлаждения дизельной электростанции, однако лед не выдержал и треснул. Дети провалились в воду и утонули.

Все версии случившегося сейчас прорабатываются следствием. Мероприятия правоохранителей направлены на установление обстоятельств случившегося, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело девушки нашли в заброшенном доме в Томской области. Следствию еще предстоит установить обстоятельства трагедии. Погибшей было 17 лет. Труп обнаружили в городе Колпашево спустя два дня после исчезновения девушки. В роковой вечер она поссорилась с соседями в общежитии.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
«Давайте»: Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом
4:59
Тела мальчиков 5 и 7 лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск
4:36
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
4:01
«Ты моя»: SHAMAN и Екатерина Мизулина признались друг другу в чувствах
3:38
«Выгодные контракты»: Зеленский планирует вербовать в армию 18-летних украинцев
3:09
Дружбе конец? Канье Уэст матом послал Гошу Рубчинского в российской соцсети

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год