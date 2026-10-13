Переписать жизнь: как психология помогает освободиться от родительских сценариев

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Нередко матери и отцы пытаются сами выбрать будущее своим детям. Но стремление сделать их счастливыми по-своему может стать роковым.

Как психология помогает избавиться от родительских сценариев

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Эксперт Минпросвещения РФ Филина: родители ломают детей своими ожиданиями

Дети, получающие от старших готовое дело или деньги на старт, часто оказываются под гнетом чужих ожиданий. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала Алла Филина — эксперт Министерства просвещения РФ и автор книг по саморазвитию.

Если отец передает сыну компанию, он рассчитывает не просто на продолжение, а на улучшение собственных результатов. В такой ситуации сын может бессознательно искать выход через разрушение — утрату самого предприятия.

«Когда на человеке лежит груз ожиданий, избавиться от него проще всего, избавившись от их источника», — пояснила специалист.

Филина напомнила: человек по своей природе стремится к гармонии, и мало кто рожден для того, чтобы совершать подвиги. Опасны и фразы вроде «откладываю тебе на квартиру» или «это на черный день» — они закладывают в ребенке тревожность и настраивают его на выживание, а не на рост. Вместе с материальными благами старшие передают и собственные границы возможного.

По мнению эксперта, важно также сохранять семейную иерархию. Даже если человек приумножил отцовское дело, в отношениях с родителем он остается сыном или дочерью, а ответственность держит перед собой. Филина подчеркнула: менять установки никогда не поздно. Люди годами носят обиды на родителей из-за страха перемен и инфантильности.

«Чтобы переписать сценарий, нужно сначала разглядеть клетку, в которой вы оказались», — отметила она.

Работать над собой предстоит и старшим, ведь бессознательное передается и без слов. А желающему начать трансформацию эксперт помоветовала определить сферу, требующую перемен, и честно ответить себе, желательно письменно на бумаге: где он сейчас, что привело его в эту точку, что поможет улучшить ситуацию, что он готов сделать немедленно. По словам эксперта, перемены запускает принятое решение, а путь к нему начинается с конкретного шага.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как восприятие времени влияет на психику. По результатам опроса нескольких сотен студентов, исследователи выяснили, что люди с плотным расписанием реже страдают от симптомов депрессии, а те, у кого много свободного времени, рискуют психическим здоровьем.

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Переписать жизнь: как психология помогает освободиться от родительских сценариев

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