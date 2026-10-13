Проверьте, грозит ли вам тромбоз: кому особенно важно следить за сосудами

Каждая четвертая смерть в мире связана с тромбозом. При этом опасность не всегда сразу дает о себе знать, а факторы риска могут скрываться в привычном образе жизни.

Кто рискует больше других? Какую роль играют гормональные препараты и можно ли заранее оценить вероятность образования тромбов? Почему нельзя самостоятельно принимать аспирин «для профилактики»? На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил главный кардиолог Управления делами Президента РФ, доктор медицинских наук Никита Ломакин.

Как выглядит тромбоз и его признаки

Тромбоз: симптомы, как лечить и признаки заболевания. Фото: 5-tv.ru

Тромбоз — это образование кровяного сгустка там, где его быть не должно. На первый взгляд может показаться, что это безобидный процесс, ведь появление тромба — абсолютно физиологическая реакция организма. Для этого существует сложная система свертывания крови, которую врачи изучают десятилетиями.

«Есть отверстие в сосуде, начинается кровотечение, и приходят все участники тромбообразования. Это в физиологическом варианте», — объясняет эксперт.

Но если тромб образуется не в том месте и не тогда, когда это нужно, — это уже патологическая ситуация.

По данным Всемирной организации здравоохранения, а также Международного общества по борьбе и изучению тромбоза и гемостаза, каждая четвертая смерть в мире связана именно с этим недугом. В диагнозе может стоять ишемический инсульт, инфаркт миокарда или онкологическое заболевание, но непосредственной причиной смерти по механизму будет тромбоз.

«Поэтому это важнейшая, на мой взгляд, самая главная проблема сегодня в здравоохранении», — подчеркивает специалист.

Тромбоз при других заболеваниях

Тромбоз: симптомы, как лечить и признаки заболевания. www.globallookpress.com/Alex Hinds

Тромбоз не выбирает жертву случайно — у него есть свои «любимые» категории людей. И первая из них — хирургические больные.

«Определенные операции сопряжены с повышенным риском и кровотечения, и тромбообразования. Сам факт нахождения в больнице, малоподвижный образ жизни и иммобилизация перед и после операции тоже ассоциированы с повышенным риском», — говорит кардиолог.

Вторая — онкология. Опухоли делятся в зависимости от риска тромбообразования.

«Есть молочная железа, которая имеет крайне низкий риск тромбообразования, а есть поджелудочная железа, которая имеет катастрофический риск», — приводит пример врач.

После него — канцер-ассоциированные тромбозы, когда само заболевание и химиотерапия повышают свертываемость крови.

Наиболее распространенное нарушение ритма сердца — фибрилляция предсердий — приводит к подавляющему большинству ишемических инсультов в мире.

«Больше 50% тем или иным образом связаны с мерцательной аритмией, с образованием тромбов в полостях сердца, прежде всего в ушке левого предсердия, которые дальше эмболизируют, то есть летят и вызывают инсульт», — поясняет медик.

Женское здоровье и гормональные риски при тромбозе

Тромбоз: симптомы, как лечить и признаки заболевания. www.globallookpress.com/Oksana Korol

В этом году Всемирный день тромбоза посвящен женскому здоровью, и это не случайно. Женщины сталкиваются с особыми рисками на разных этапах жизни. Отдельное направление — акушерство: риски тромбообразования существуют и во время беременности, и в послеродовом периоде.

Гормональная контрацепция — еще одна серьезная тема.

«Генетика заряжает курок, а дополнительные факторы, которые находятся вокруг нас, нажимают, и происходит выстрел», — приводит метафору европейского коллеги эксперт.

Наследственные тромбофилии, не ярко выраженные, могут не приводить к манифестации, но малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение способны заставить генетические факторы проявиться. Заместительная гормональная терапия — еще одно важное направление, о котором нужно помнить.

Перелеты, пробки и офисный сидячий образ жизни: кому бояться тромбозов

Тромбоз: симптомы, как лечить и признаки заболевания. www.globallookpress.com/Felix Vogel

При длительных перелетах риск опасности тромбоза повышается в 17 раз. Но что делать людям, которые летают редко, зато проводят по восемь-десять часов за компьютером, а потом еще стоят в пробке?

«Это малая подвижность, и, по сути, неважно, какие факторы к этому привели», — отвечает кардиолог.

Клиники в разных странах мира, расположенные близко к крупным аэропортам, набирают огромные базы данных по тромбоэмболии легочной артерии.

Но длительное нахождение в пробке, за рулем при междугородних переездах, неподвижное сидение за компьютером — все это тоже факторы риска.

Почему тромбоз не болит

Тромбоз: симптомы, как лечить и признаки заболевания. www.globallookpress.com/Michael Memminger / CHROMORANGE

Самое страшное в тромбозе — его бессимптомность.

«Все самое важное, а иногда и страшное происходит как раз очень тихо в нашей жизни. То же самое касается и тромбозов. Тромбоз не болит. Это патологический процесс, который происходит внутри сосуда. И симптомы появляются, когда уже все случилось, когда в том или ином месте образовался тромб», — предупреждает профессионал.

Можно ли выявить риски заранее? Да, и на это заточена превентивная медицина.

Задача врачей — выделить группы риска по тромбообразованию и как можно раньше начать работать с этими пациентами. Онкоскрининг — важнейшее направление, чтобы не дожидаться канцер-ассоциированного тромбоза. Сердечно-сосудистые факторы риска также тесно связаны с риском тромбозов.

«Мы ничего не сделаем с тем, что мы мужчина или женщина и что нам уже 50. Но мы можем бросить курить, заняться спортом, снизить вес, начать правильно питаться и заниматься рутинной диспансеризацией», — напоминает Ломакин.

Какие лекарства можно принимать для профилактики тромбоза

Многие люди самостоятельно принимают аспирин или травяные сборы для профилактики тромбоза.

«Нет такого препарата, который мог бы быть назначен без рекомендации врача. То же самое касается ацетилсалициловой кислоты. Всему есть свои показания», — категоричен эксперт.

Да, существуют препараты, которые серьезным образом снижают риски инсульта у больных с мерцательной аритмией (нарушением сердечного ритма. — Прим. ред.). Низкие дозы аспирина назначают пациентам для профилактики сосудистых, коронарных (нарушение кровотока по артериям. — Прим. ред.) и цереброваскулярных (инсульт. — Прим. ред.) катастроф. Но для этого нужна консультация врача и его одобрение.

Относитесь к себе как к автомобилю — как выглядит тромбоз

Тромбоз: лечение, как выглядит и признаки заболевания. www.globallookpress.com/Sabrina Vani

На вопрос о трех главных правилах профилактики Ломакин отвечает неожиданно.

«Нельзя относиться к своему организму, здоровью и, в конце концов, к жизни как к чему-то, как к некой данности, которая находится в неизменном состоянии, а если вдруг с нами что-то случается, то это непременно какая-то неожиданная катастрофа, неожиданная беда», — поясняет он.

Эксперт приводит простую и понятную аналогию.

«Когда мы покупаем автомобиль, то мы эту груду железа возим на периодический техосмотр и считаем это вполне нормальным. Но при этом сами годами не посещаем врача», — разъясняет медик.

А ведь огромное количество рисков можно предотвратить, если заниматься постоянным мониторингом состояния своего здоровья. И Россия, как отметил Ломакин, находится в числе лидеров по направлению превентивной медицины.