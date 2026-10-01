Комедия режиссера Георгия Данелии о молодых людях, случайно встретившихся в столице, вышла на советские экраны в апреле 1964 года. История одного дня, который меняет жизнь сразу нескольких героев, стала одним из символов эпохи оттепели.

Фильм «Я шагаю по Москве» стал важной картиной для советского кино, а для Никиты Михалкова — первой большой ролью на экране. Спустя десятилетия лента остается одной из самых узнаваемых работ Георгия Данелии.

5-tv.ru решил пофантазировать: а что, если бы «Я шагаю по Москве» снимали в 2026 году? Кому бы современный режиссер доверил роли Кольки, Володи, Саши и Алены?

Сюжет фильма «Я шагаю по Москве» 1964 года

Какие актеры могли сыграть в «Я шагаю по Москве». Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.

Сибирский монтажник Володя Ермаков приезжает в Москву после публикации своего рассказа в журнале «Юность». Молодого автора приглашает в столицу писатель Воронов.

В метро Володя знакомится с Колей — молодым московским строителем, который после ночной смены решает помочь незнакомцу найти нужный переулок. Так начинается один день, наполненный случайными встречами и неожиданными событиями.

Коля знакомит Володю со своим другом Сашей Шаталовым — молодым москвичем, который пытается устроить личную жизнь и решить вопрос с призывом в армию.

Позже Володя встречает Алену — продавщицу отдела грампластинок в ГУМе. Именно эта встреча становится для героя самым запоминающимся событием его московского дня.

Колька — актер Никита Кологривый

Какие актеры могли сыграть в «Я шагаю по Москве». Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В сюжете картины Коля — московский строитель метро, который после ночной смены не идет отдыхать, а берется проводить незнакомца по городу. Он приглашает Володю домой, знакомит с семьей, помогает другу Саше с хлопотами и в итоге проводит весь день в беготне, так и не выспавшись.

В версии 1964 года эту роль исполнил Никита Михалков — для него она стала первой главной работой в кино. Изначально на эту роль рассматривались другие актеры, однако в итоге режиссер Георгий Данелия утвердил молодого Михалкова.

В образе Коли соединены уличная смекалка, открытость и ничем не скованная жажда жизни. Эти качества отчетливо читаются в Никите Кологривом.

Актер умеет создавать персонажей с ярким характером и внутренней энергией. Его Коля мог бы выглядеть современным москвичом — немного дерзким внешне, но добрым и отзывчивым человеком, который готов прийти на помощь даже незнакомцу.

Главное в этом образе — сочетание легкости и искренности. За внешней простотой героя скрывается человек, для которого дружба и человеческое участие остаются важнее собственных удобств.

Володя Ермаков — актер Лев Зулькарнаев

Какие актеры могли сыграть в «Я шагаю по Москве». Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Володя Ермаков по сюжету — монтажник из Сибири и начинающий писатель, который впервые оказывается в Москве. Он приезжает в столицу после публикации своего рассказа и пытается найти дом знакомого литератора.

В оригинале 1964 года роль исполнил Алексей Локтев. Образ Володи стал одной из самых известных работ актера.

Сложность этого персонажа — в сочетании внешней скромности и внутренней глубины. Герой чувствует себя немного чужим в большом городе, но при этом с искренним интересом открывает для себя новый мир.

В современной версии эту роль мог бы сыграть Лев Зулькарнаев. В его актерской манере есть способность создавать героев наблюдательных, немного задумчивых и искренних.

Такой Володя мог бы остаться человеком, который приезжает в столицу без больших ожиданий, но всего за один день меняет свое отношение к людям, городу и собственной жизни.

Саша Шаталов — актер Юрий Борисов

Какие актеры могли сыграть в «Я шагаю по Москве». Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Саша Шаталов — приятель Кольки, молодой москвич, который собирается жениться на Свете и пытается решить вопрос с отсрочкой от армии.

В оригинальном фильме 1964 года эту роль сыграл Евгений Стеблов. Актер создал образ немного растерянного, но обаятельного молодого человека, который старается устроить свою жизнь.

В современной версии эту роль мог бы исполнить Юрий Борисов. Его актерская манера позволяет создавать простых и узнаваемых персонажей, за внешней неприметностью которых скрывается внутренний характер.

Саша в исполнении Борисова мог бы стать живым и очень человеческим героем — молодым человеком, который переживает из-за бытовых проблем, но при этом искренне любит и пытается сохранить отношения.

Главное в этом образе — узнаваемость. Саша остается обычным парнем, который оказался в непростой жизненной ситуации, но продолжает бороться за то, что ему важно.

Алена — актриса Анастасия Красовская

Какие актеры могли сыграть в «Я шагаю по Москве». Фото: Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Алена в фильме «Я шагаю по Москве» — продавщица отдела грампластинок в ГУМе. Именно там с ней знакомится Володя во время прогулки по столице.

Коля приглашает девушку на свадьбу Саши, а Володя быстро проникается симпатией к Алене. Их короткая встреча становится одним из самых поэтичных эпизодов картины.

В версии 1964 года эту роль исполнила Галина Польских. Ее героиня запомнилась зрителям благодаря естественности и простому человеческому обаянию.

Сыграть Алену в 2026 году могла бы Анастасия Красовская. Актриса умеет создавать образы молодых женщин с внутренней самостоятельностью и мягкой эмоциональностью.

Ее Алена могла бы сохранить главное качество оригинальной героини — искренность. Это человек, который не стремится производить впечатление, но именно поэтому остается в памяти Володя и зрителей.