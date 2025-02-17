Мужчина лишился кончика носа посла драки в кафе в Подмосковье

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Мужчине отстрелили часть носа во время драки в подмосковном кафе

Мужчине отстрелили нос во время массовой драки в кафе в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Обстоятельства происшествия выясняются.

В подмосковном Подольске в одном из кафе вечером 16 февраля произошла массовая драка, в ходе которой 38-летнему мужчине отстрелили кончик носа. По информации источника 5-tv.ru, ссора с участием восьми человек быстро переросла вв рукоприкладство с применением оружия.

В результате инцидента 38-летний мужчина не только потерял часть носа, но и получил ранения в грудь и руку.

В числе пострадавших оказалась также 29-летняя женщина — у нее ушибы и перелом пальца.

На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет, три гильзы и две пули. Вскоре были задержаны двое участников конфликта.

Сейчас ведется проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве восьмиклассница попала в больницу после того, как ее избила бабушка подруги. Инцидент произошел 15 февраля, когда девочка пришла в обед в гости. Через несколько часов она позвонила матери и сообщила о нападении. Девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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