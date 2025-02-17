В Москве 80-летняя пенсионерка избила школьницу, пришедшую в гости к ее внучке

Восьмиклассница попала в больницу после того, как ее избила бабушка подруги в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось в субботу, 15 февраля. Примерно в обед девочка пошла в гости к своей подруге. Спустя некоторое время после этого, примерно в 14:00, подросток позвонила матери и сообщила страшное. По словам девочки, ее избила пенсионерка, которой более 80 лет. После этого мама пострадавшей сразу же вызвала скорую помощь.

Девочку госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому мягких тканей теменной области справа.

Прежде сообщалось, что банда подростков с особой жестокостью избила школьника 14 лет в подъезде одного из жилых домов на севере Москвы. Причем процесс малолетние злоумышленники сняли на видео и опубликовали в сети. Так семья пострадавшего и узнала, где произошла драка — в подъезде.

Банда запугивает район, а подобные разборки, считает собеседник, стали для ее участников «частой историей». Как предполагалось, школьника избили из-за ревности к девочке. В результате подростка госпитализировали. Ему диагностировали сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала о том, чем завершился инцидент с подростком, избившим ее старшего сына Мирона.