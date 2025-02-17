Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

SPA: саудовский кронпринц бен Салман провел переговоры с госсекретарем США Рубио

Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио перед встречей РФ и США

Фото: www.globallookpress.com/Kira Hofmann

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Встреча прошла перед переговорами делегаций РФ и США, которые запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим из Израиля в рамках своего первого турне на Ближний Восток. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

Встреча состоялась накануне переговоров делегаций РФ и США в рамках подготовки саммита лидеров двух стран по Украине в Эр-Рияде.

Также в ходе визита Рубио встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии — принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой. По данным агентства, они обсудили отношения своих стран и пути их укрепления, а также последние региональные и международные события.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров 18 февраля отправятся в Эр-Рияд для запланированной встречи с американской делегацией.

Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по словам Пескова, Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский не приглашен на встречу по урегулированию конфликта с Россией в Саудовской Аравии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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