Он прибудет в Саудовскую Аравию по причине, не связанной с дипломатическим диалогом.

Любые попытки договориться о мире без участия Украины окажутся неэффективными, считает президент* Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи из Объединенных Арабских Эмиратов, куда прибыл накануне. Об этом сообщает Politico.

«Украина не знала, что они планировались. И визит в регион был запланирован задолго до того, как США решили встретиться там с Россией», — заявил лидер киевского режима, оппонируя распространяющим слухи об его возможном участии переговорах.

В свою очередь, представители Вашингтона на Мюнхенской конференции по безопасности утверждали, что приглашали Украину в Эр-Риярд.

Владимир Зеленский добавил, что находится с визитом в ОАЭ из-за подписанного соглашения об экономическом сотрудничестве и открытии зоны свободной торговли. Тем не менее, предстоящий прилет в Саудовскую Аравию он не отрицал.

«Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу его величество, что он знает о темах переговоров», — поделился планами Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский прибудет в Турцию с официальным визитом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.