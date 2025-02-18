Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде

Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах США и России
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Он прибудет в Саудовскую Аравию по причине, не связанной с дипломатическим диалогом.
Любые попытки договориться о мире без участия Украины окажутся неэффективными, считает президент* Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи из Объединенных Арабских Эмиратов, куда прибыл накануне. Об этом сообщает Politico.
«Украина не знала, что они планировались. И визит в регион был запланирован задолго до того, как США решили встретиться там с Россией», — заявил лидер киевского режима, оппонируя распространяющим слухи об его возможном участии переговорах.
В свою очередь, представители Вашингтона на Мюнхенской конференции по безопасности утверждали, что приглашали Украину в Эр-Риярд.
Владимир Зеленский добавил, что находится с визитом в ОАЭ из-за подписанного соглашения об экономическом сотрудничестве и открытии зоны свободной торговли. Тем не менее, предстоящий прилет в Саудовскую Аравию он не отрицал.
«Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу его величество, что он знает о темах переговоров», — поделился планами Зеленский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский прибудет в Турцию с официальным визитом.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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