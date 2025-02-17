В Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Эрдоган и Зеленский 18 февраля обсудят урегулирование конфликта на Украине

Эрдоган и Зеленский во вторник обсудят урегулирование конфликта на Украине

Фото: Zuma/ТАСС

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Глава киевского режима прибудет в Турцию с официальным визитом 18 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент* Украины Владимир Зеленский встретятся, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он уточнил, что встреча лидеров состоится во вторник, 18 февраля, в Турции. Зеленский прибудет туда с официальным визитом по личному приглашению Эрдогана.

«В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и других региональных и глобальных вопросах», — написал Алтун в соцсети Х.

Также стороны обсудят стратегическое партнерство Турции и Украины и шаги по укреплению сотрудничества двух стран.

В этот же день Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не будут присутствовать на встрече по урегулированию конфликта с Россией в Саудовской Аравии. Переговоры между США и Россией намечены на 18 февраля и пройдут в столице королевства Эр-Рияде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал скорейшую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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