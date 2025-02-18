Тренд на улучшение задан: Путин встретился с губернатором Камчатского края

Незаконная перевозка икры в России сократилась в разы, красная рыба станет доступнее. Как развивается отрасль сегодня рассказал президенту в Кремле губернатор Камчатского края. В регионе возведены более десятка новых заводов, впервые в истории стали строить свой флот. Обо всем рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первозданная природа, десятки вулканов и сотни термальных источников, могучий Тихий океан и экстремальные климатические условия.

«Погода выдает испытания. У нас минус 50 градусов долгое время держалось на северах. И ученые говорят, что вулкан готовится к извержению», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Все это не должно и не становится препятствием для развития региона, докладывает Солодов на встрече с Владимиром Путиным. Одна из главных проблем — доступность полуострова. Старая советская инфраструктура не справляется с наплывом гостей, ей на смену приходит новая.

«Для нас важнейший результат — это то, что достроим международный аэропорт. Мы строительство завершили. С 1 апреля все рейсы будут переведены уже в новый аэровокзальный комплекс», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Полтора миллиона человек сможет обслуживать?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Да, это на первом этапе, с возможностью дальнейшего увеличения», — отметил губернатор.

Увеличивать явно придется. Только туристов на Камчатку в 2024-м приехало больше 400 тысяч — и поток растет год от года. Но пока отдых на полуострове доступным назвать нельзя. Гостиничных номеров не хватает — на один приходится тысяча путешественников. А чтобы посмотреть достопримечательности, надо арендовать вертолет или катер.

Но есть и решение. Проект «Три вулкана» свяжет сразу несколько сопок, геотермальный курорт и горнолыжный спуск в единый кластер.

«Целая такая горная деревня будет построена, 1500 номеров. Подводятся дороги, электричество и, что важно, будет доступен по наземному пути буквально в полутора часах езды от аэропорта», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Хорошо оснащенное, многополосное шоссе от Петропавловска-Камчатского до аэропорта стало для региона примером. По сути на полуострове всего одна дорога, и только 300 километров покрыты асфальтом и бетоном. Вторая половина — гравий и земля. Чтобы довести трассу до Усть-Камчатска, нужна федеральная помощь.

«Я хотел предложить долгосрочно, чтобы ее реализовать, передать на федеральный уровень в качестве федеральной трассы, и тогда мы совместными усилиями… Понятно, это не один год, это долгосрочно, но хоть будем двигаться», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Да, все равно это правильно», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Нерешенных проблем остается много, но тренд на улучшение задан. Строится новая краевая больница, уже завершен первый этап, пополняется жилой фонд. Местные власти делают акцент на программе доступного арендного жилья.

«Всегда люди довольны, когда жилье получают, но здесь оно уже благоустроенное, с мебелью. И пусть это и арендное жилье, но оно действительно очень востребовано и быстро позволяет достойное жилье для разного профиля специалистов предоставить», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Не забывайте про аварийку. Большой объем еще», — обратился к нему президент.

«Да, мы нарастили темп расселения примерно в два раза», — ответил Солодов.

Другие цифры: 107 земельных участков получили ветераны СВО в рамках программы региональной поддержки, на три года увеличилась средняя продолжительность жизни, экономика Камчатки за 2024-й выросла почти на 4,5%. С таким багажом губернатор Солодов подходит к очередным выборам и просит поддержки президента.

«Хотел попросить поддержать выдвижение на второй срок, потому что много чего сделать предстоит, довести до результата. Если ваша поддержка будет, то будем готовиться. Конечно, при поддержке жителей, это главное», — обратился к президенту губернатор.

«Об этом и хотел сказать. Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — ответил Владимир Путин.