Адская чесотка: на какие заболевания указывает кожный зуд

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Гастроэнтеролог Васильева: кожный зуд может быть признаком болезни печени

Почему появляется зуд на коже

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Erwin Wodicka

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Одним из таких недугов может быть сахарный диабет.

Зуд кожи может указывать на болезнь печени. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Наталья Васильева.

По словам специалиста, сразу несколько заболеваний печени могут вызвать зуд кожи. Внутрипеченочный холестаз — один из них. При этом недуге наблюдается отток желчи из внутрипеченочных потоков. И, как следствие, отложение желчных кислот в коже, что вызывает зуд.

Подобный сценарий может быть не только с печенью, поясняет медик. Например, при желчнокаменной болезни нарушение оттока происходит из желчного пузыря. Кроме зуда, в таком случае наблюдается еще и желтуха — то есть, изменяется цвет кожи и склеры глаз.

Кроме того, зуд может появиться из-за избытка меди или железа, уверена врач. Это результат нарушения метаболический функции печени при различных заболеваниях: гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона и синдром Жильбера.

Гастроэнтеролог напомнила и о ряде аутоиммунных поражений печени. Например, аутоиммунный гепатит и первичный билиарный холангит.

«Это связано с отложением аутоиммунных комплексов в соединительной ткани кожи человека, что проявляется также изменениями в анализах крови — повышением уровня билирубина, щелочной фосфатазы и аутоиммунных маркеров, которые позволяют диагностировать эти заболевания», — объяснила эксперт.

Зуд также является одним из симптомов диабета. Печень участвует в регулировки уровня сахара в крови через процесс глюконеогенеза. При избытке гликогена печень начинает расщеплять его до глюкозы и повышать ее концентрацию, что может привести к диабету, рассказала врач.

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