В Госдуме рассмотрят законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы внесут в палату законопроект, разрешающий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит женщинам уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности.

Подразумевается, что представительницам прекрасного пола могут предоставить ранний отпуск с момента их постановки на учет в больнице. Медики рекомендуют обратиться к специалисту еще в первом триместре.

Авторы инициативы предполагают, что декрет и наблюдение у врача с первых недель беременности позволит сократить риски непредвиденных ситуаций и вовремя принять необходимы меры по сохранению здоровья мамы и малыша.

Законопроект вносится по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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