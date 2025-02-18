В Госдуме рассмотрят законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Это может минимизировать риски для здоровья женщины и малыша.

Женщинам разрешат уйти в декрет в любой момент беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Депутаты Госдумы внесут в палату законопроект, разрешающий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит женщинам уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности.

Подразумевается, что представительницам прекрасного пола могут предоставить ранний отпуск с момента их постановки на учет в больнице. Медики рекомендуют обратиться к специалисту еще в первом триместре.

Авторы инициативы предполагают, что декрет и наблюдение у врача с первых недель беременности позволит сократить риски непредвиденных ситуаций и вовремя принять необходимы меры по сохранению здоровья мамы и малыша.

Законопроект вносится по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего происходит перенашивание беременности. Окружающая среда может повлиять на сроки вынашивания ребенка. Например, высокая температура и загрязнения воздуха способствуют увеличению времени, что младенец находится в утробе матери.

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