VK Реклама адаптировала кабинет для китайской аудитории

В VK Рекламе стал доступен китайский язык. Теперь на него можно переключиться пользователям самостоятельно в настройках личного кабинета. Китайским пользователям также стали доступны те же функции, что и российским, среди них инструменты автогенерации текстовых, визуальных и видео креативов.

«При создании рекламных текстов будет достаточно ввести запрос с описанием уникального товарного предложения (УТП) на китайском языке, генеративный ИИ обработает запрос и самостоятельно переведет тексты на русский», — отметили создатели платформы.

Уточняется, что сначала китайский язык будет доступен для кабинетов рекламодателей и клиентских кабинетов агентств. Но адаптация будет продолжаться, опираясь на запросы азиатских компаний. В том числе в планах совершенствование перевода статусов модерации, справочной информации и некоторых других компонентов рекламного портала. В настоящее время они на английском языке.

«Мы видим растущий интерес к нашим рекламным технологиям и увеличение инвестиций в продвижение на наших платформах со стороны китайских рекламодателей. В 2024 году они потратили в VK Рекламе более 2,2 млрд рублей, это в почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в четвертом квартале 2024 года — более 750 млн рублей. Мы хотим сохранить такую динамику, в том числе за счет адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из Китая», — отметил директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

Отмечается также, что наибольшей популярностью среди китайских рекламодателей стали игры, а также категории Отдых и развлечения, Е-коммерция, СМИ, Бытовая техника и электроника.