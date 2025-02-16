На россиянина надели наручники в 2017 году по указке США.

После экстрадиции россиянина Александра Винника в 2022 году во Францию из Греции правоохранители пообещали найти причину его удерживать даже в случае его невиновности. Об этом рассказала его мать Вера в беседе с 5-tv.ru.

Женщина поделилась, что сначала сочла шуткой новость о задержании Винника в 2017 году в Греции. Его жена была шокирована случившимся и вместе с детьми просидела на пляже восемь часов из-за страха идти в номер отеля. Правоохранители конфисковали у семьи всю технику, какую нашли. В том числе они забрали фотоаппарат с семейными фотографиями, а еще планшеты со скаченными для детей мультфильмами.

«Вот меня это настолько поразило: так мерзко — детские планшеты забрать. Он (Александр Винник. — Прим. ред) им говорит: „Вы посмотрите, детские планшеты, здесь ничего“. Но они забрали все. Ну это же было все, вы знаете, по указанию Америки», — сказала Вера.

Она подчеркнула, что Греция была третьей стороной: ни эта страна, ни Франция не могли ничего сделать. Ситуацией командовали США. В 2022 году Винника экстрадировали во Францию. Эта страна, отметила Вера, была перевалочным пунктом.

«Когда Саньку экстрадировали во Францию, ведь ему на первом допросе прокурор или следователь сказала дословно: „Ну и что, что вы невиновны? Главное, что вы здесь, а все остальное мы придумаем сами“. Они так и придумали», — рассказала она.

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Кроме того, женщина поделилась, что во время заключения Винника в тюрьме США созванивалась с сыном. Однако из-за плохого качества связи почти ничего не было слышно. К тому же иногда разговоры по телефону отменяли из-за плохой погоды в Штатах.

Александр Винник был задержан в 2017 году в Греции. Впоследствии его экстрадировали в США, где ему было предъявлено обвинение. Гражданина России обвинили в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e. Также ему вменялось распространение вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для вымогательства.

О том, что Винника освободили из-под заключения после почти восьми лет, стало известно 12 февраля. Россиянин прилетел в Москву днем позже. Пресс-секретать президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает возвращение мужчины радостным событием. Он подчеркнул: само заключение не было обоснованно. Для Винника освобождение стало сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд США вынес приговор Виннику без свидетелей и потерпевших.