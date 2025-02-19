«Разговор очень полезный»: как прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Итак, всего лишь один снимок, сделанный в Эр-Рияде, сегодня облетел все мировые СМИ, вызвав обсуждение политиков, чиновников, бизнесменов и обычных людей. Семь человек за столом, и все понимают, что именно здесь и сейчас твориться история.

Обратите внимание, что даже у американцев нет их дежурной, национальной улыбки, ведь это самое начало встречи, и пока еще никто не знает, насколько плодотворно она пойдет.

Именно это дало возможность некоторым западным журналистам заявить, что они-то уж точно знают, о чем и кто будет договариваться. Например, Fox News даже рассекретил некий мирный план по Украине из трех пунктов. Изначально российско-американская встреча касалась именно отношений Москвы и Вашингтона. А об этом выдуманном мирном плане непосредственный участник встречи — глава нашего МИД Лавров — вообще ничего не слышал.

Но четыре с половиной часа за закрытыми дверям похоже прошли успешно. И той, и другой стороне было, что сказать итогу. Самые интересные детали у обозревателя «Известий» Николая Иванова из Эр-Рияда.

Многочасовые переговоры с американцами. Потом встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Салманом. Только после этого Сергей Лавров выходит к журналистам. Сначала — общая характеристика.

«Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга и у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступления президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз», — заявил главав МИД РФ Сергей Лавров.

Россия почувствовала настрой Штатов двигаться вперед. Ведь любые разногласия можно урегулировать, было бы желание.

«Марко Рубио в начале нашей беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами. Мы с этим полностью согласились, и согласились и в том, что эти национальные интересы далеко на всегда будут совпадать, но, когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода», — заявил главав МИД РФ Сергей Лавров.

Первая договоренность — про работу диппредставительств. Сейчас она фактически парализована. Началось все еще при Обаме. Он в последние дни своего президентства выслал 35 российских дипломатов, а до этого была серия арестов дипломатической собственности России на территории США.

«Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения вот этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений России в США и США в России, причем не концентрируясь на каком-то конкретном проявлении вот эти вот препон, а подойти постараются системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, которые реально затрудняют развитие повседневных нормальных отношений», — заявил главав МИД РФ Сергей Лавров.

По этим вопросам разногласий — ноль. Американцы согласны работать над ошибками. Обсуждали и ситуацию вокруг Украины. Решили сформировать группы переговорщиков.

«В ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. И как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса», — заявил главав МИД РФ Сергей Лавров.

Россия еще раз терпеливо объясняет: никакого расширения НАТО и уж тем более никакого НАТО на Украине. Попытки замаскироваться под видом миротворцев, например, не пройдут.

«Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины альянсом — это прямая угроза интересам Российской федерации, прямая угроза нашему суверенитету, и поэтому объяснили мы сегодня появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами. Ничего в этом плане не меняет. Это нам неприемлемо», — заявил главав МИД РФ Сергей Лавров.

О роли европейцев во всем происходящем говорил американский госсекретарь. Им, судя по всему, будет отведена чисто техническая функция: и то, когда придет время снимать санкции.

«Санкции — это следствие данного конфликта. Мы не намерены заранее определять условия их ослабления. И, разумеется, мы не будем обсуждать это ни сегодня, ни на пресс-конференции. Европейскому союзу также в какой-то момент придется принять участие в переговорах, поскольку у них тоже действуют введенные ранее санкции», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Брюссель переваривает. Спецпосланник Трампа по Украине Келлог встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен за закрытыми дверями. Именно Келлог на Мюнхенской конференции объяснял: Евросоюзу не место за столом переговоров по Украине. Самостоятельную суверенную политику сейчас демонстрируют другие регионы мира.

Ближний Восток становится переговорным хабом, который устраивает все стороны. Здесь помогали обменивать пленных, теперь фактически речь о том, как жить вместе дальше.