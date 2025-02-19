Главный романтик советской эстрады: Юрию Антонову исполнилось 80 лет

Песни народного артиста РФ не стареют уже почти полвека.

Его успех был ошеломительным, а песни распевала вся страна. Поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес Юрия Антонова. Главному романтику советской эстрады — 80.

Антонов — абсолютный феномен отечественной эстрады. Он не написал ни одной слабой или проходной песни. Даже спустя годы «Под крышей дома твоего», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Родные места» — все равно хиты, только уже с ностальгическими нотками.

Юрий Антонов желанный артист и на «Новогоднем огоньке», и на корпоративе. Сам музыкант признается — ни одна песня не рождается просто так.

«Это тяжелая работа, трудная. Сидишь за роялем и придумываешь. Ставишь магнитофон, чтобы записать абсолютно правильно, потому что если ты не запишешь, ты можешь через десять минут забыть. А, может быть, отложишь на неделю, может быть, на месяц, а может быть, на год. Так у меня произошло с песней „От печали до радости“ — стихи пролежали у меня 9 лет», — заявил народный артист России.

Еще будучи советским музыкантом Юрий Антонов написал шлягеры к десятку фильмов. На его счету более 50 миллионов проданных альбомов. Песни Антонова не стареют уже почти полвека.