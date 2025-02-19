Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон готов провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил сам лидер европейского государства в интервью газете La Depeche, которое он дал после саммита ЕС в Париже.

Макрон подтвердил, что не против поговорить с Путиным по телефону, если это будет уместно и как-то повлияет на сложившуюся ситуацию на Украине.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — заявил французский лидер.

Последняя телефонная беседа президентов России и Франции была проведена в сентябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейские лидеры пытались согласовать стратегию действий по Украине на парижском саммите. На встречу приехало восемь глав стран ЕС. Переговоры продлились почти два часа, но к единому мнению первые лица части Европы так и не пришли. Встреча европейских лидеров прошла 17 февраля. За день до переговоров России и США в Эр-Рияде.