«Такие встречи не заканчиваются решениями»: в Париже прошел экстренный саммит стран ЕС

По завершении мюнхенского саммита, тут же начинается экстренный, парижский. Европе надо решить, что она может предложить Москве и Вашингтону. И готовы ли дальше Берлин, Париж и Брюссель тащить на себе Киев? Европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин оценил шансы Старого Света снова стать великим.

Почти двухчасовые секретные переговоры, в полумраке елисецского дворца пролит свет хотя бы на их участников — Глава еврокомиссии и евросовета, канцлер германии (на фоне эйфелоевой с прессой), генсек НАТО, которому лучше всех ужается изобразить ту самую хорошую мину при очень плохой для Европы игре.

Всего — восемь глав европейских государств, как выразился Макрон, «наиболее значимых». Видимо, только для него. Их чрезвычайный саммит как судорожный ответ на дипломатические маневры Трампа и Путина. Привлечь хоть как-то к себе внимание и принять участие в украинском урегулировании на стороне Киева.

«Не может быть разделения безопасности и ответственности между Европой и США. НАТО основана на принципе совместных действий, совместных рисков и общей безопасности. И мы не должны терять это из виду», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

За закрытыми дверями речь шла в том числе о создании собственной армии и отправки на помощь Киеву многотысячного военного контингента. Макрон предложил создать «силы обеспечения» по линии разграничения, избегая прямого участия на линии фронта.

Идея, которая еще больше расколола участников: Великобритания готова и хочет, премьер Польши категорически отвергает этот самоубийственный путь. Дональд Туск вообще считает этот саммит не состоятельным.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Символично, что британский премьер отправлялся в Париж прямиком из бристольской клиники, фиксируя, что Европа по-прежнему больна Украиной и будет с ней до последнего.

«Моя позиция такова — мы столкнулись с вызовом поколений, когда речь идет о национальной безопасности. Очевидно, что безотлагательный вопрос — это будущее Украины. Мы должны продолжать ставить Украину в максимально сильную позицию», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ну а ключевые игроки сами ставят Старому Свету диагноз — геополитическая недостаточность. Россия с такими не собирается вести дел — заявление постпреда в Совбезе ООН.

«Страны Евросоюза и Великобритании абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — заявил постоянный представитель РФ при ООН.

Но Евросоюз намерен именно противостоять такому подходу. Эта встреча в Париже выглядит как явная попытка обозначить свое единство, самостоятельность и силу. Но вот состав участников говорит сам за себя. Приглашены только те страны, которые не будут противоречить курсу ЕС. Венгрия преспокойно наблюдает за переговорами ключевых игроков.

«Нас порадовало и успокоило то, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели обстоятельную беседу. Нас также порадовало и успокоило то, что Марко Рубио и Сергей Лавров уже обсудили будущие возможности российско-американского сотрудничества и урегулирования на Украине», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Словацкий премьер Роберт Фицо вообще не понимает, что делают высшие должностные лица ЕС на встрече в Париже по вопросу размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка дня, к которой, по его словам, Европа вообще не имеет никакого отношения. Тем более, учитывая, что за настоящим столом переговоров уже сидят другие и карты на нем разложены.