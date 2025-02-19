«Процесс непростой»: когда американские компании смогут вернуться в Россию

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Дмитриев: РФПИ ожидает возвращения компаний США в РФ во II квартале 2025 года

«Процесс непростой»: когда американские компании смогут вернуться в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Бизнес Штатов потеряет более 300 миллиардов долларов, когда ушел с российского рынка.

Ряд американских компаний могут вернуться на рынок РФ во втором квартале 2025 года. Этого ожидает Российский фонд прямых инвестиций, заявил его гендиректор Кирилл Дмитриев в беседе с ТАСС.

«РФПИ ожидает возврат ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — сказал он.

Следует отметить, что во вторник, 18 февраля, Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества США и России. Причем это играет роль не только для Штатов, но и других стран. Американский бизнес потерял свыше 300 миллиардов долларов, когда покинул российский рынок. Кроме того, подчеркнул гендиректор РФПИ, хорошие контакты Москвы и Вашингтона позволят решать множество глобальных задач и проблем, стоящих перед миром.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против России сохранятся до завершения конфликта на Украине. Тем временем Евросоюз согласовывает очередной, 16-й пакет ограничительных мер против Москвы.

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Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике.

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