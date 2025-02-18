Сегодня, 18 февраля, пройдут переговоры российской и американской делегации.

Экономическое сотрудничество России и США важно, причем это играет роль не только для Штатов, но и других стран. Американский бизнес потерял свыше 300 миллиардов долларов, когда покинул российский рынок. Такое заявление сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что весь мир следит за переговорами России и США, за возможностью улучшения отношений этих стран. Хорошие контакты Москвы и Вашингтона позволят решать множество глобальных задач и проблем, стоящих перед миром. На сегодняшних переговорах в Эр-Рияде Дмитриев будет отвечать за экономический аспект дискуссии.

«Важно экономическое сотрудничество. <…> Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка», — заявил Дмитриев.

Гендиректор РФПИ подчеркнул, что налаживание экономического сотрудничества важно в основном для США и многих других стран, которые начинают понимать привлекательность рынка России и необходимость присутствия на нем. В этой связи российская делегация надеется на позитивную дискуссию с представителями США.

«Видим, что президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», — заключил Дмитриев.

Во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представят помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия также готова обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп анонсировал скорейшую встречу с Владимиром Путиным, президентом России. Американский лидер также указал на отсутствии угрозы НАТО со стороны РФ, которое постоянно ноет киевский режим.