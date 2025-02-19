Сигналы Парижа: в Кремле отреагировали на желание Макрона встретиться с Путиным

Париж не связывался с Москвой по поводу возможного контакта Путина и Макрона
Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Французская сторона потянулась к России вслед за США?
В Кремле не получали никаких сигналов от президента Франции Эммануэля Макрона о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».
«Нет», — ответил коротко и ясно Песков.
Накануне стало известно, что Макрон желает провести переговоры с Путиным по поводу урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сообщал в интервью газете La Depeche.
Последняя беседа президентов России и Франции была проведена в сентябре 2022 года по телефону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марко Рубио заявил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации.
Тем временем Евросоюз согласовывает очередной, 16-й пакет мер против Москвы. При этом босс Рубио, президент Дональд Трамп, уже готовится ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить решение вопроса до конца февраля.
Читайте также
79%
-0.09 95.67
-0.13
Нашли ошибку?