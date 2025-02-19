В России хотят запретить продажу некоторых аксессуаров для автомобиля

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Вне закона окажутся заглушки и накладки на ремни безопасности.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В России собираются запретить опасные аксессуары для автомобилей — например, заглушки для ремней безопасности. Новый законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Как выяснили «Известия», такие устройства пользуются большой популярностью. Купить их можно как в обычных, так и интернет-магазинах.

Часто на прилавках они соседствуют с аптечками, жилетами, огнетушителями. За год россияне потратили только на заглушки астрономическую сумму — 84 миллиона рублей.

Одновременно с запретом на продажу таких товаров в Госдуме планируют значительно увеличить штраф за непристегнутый ремень.

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