Украина готовит серию терактов против дипломатических представительств России

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 1 136 0

Об этом предупредили в Службе внешней разведки России.

Украина готовит серию терактов против дипломатических представительств России

Фото: SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

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В Службе внешней разведки России сообщили, что киевским режимом в скором времени могут быть предприняты попытки терактов в отношении дипломатических представительств России в Европе.

Как стало известно, Украина может готовить провокации на территории Европы с целью сорвать переговоры России и США. Вероятнее всего, атаки попытаются провести в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Также целями для ударов могут послужить симпатизирующие России Словакия и Венгрия.

В самой Европе также обеспокоены поведением Украины, которая всячески демонстрирует свое нежелание идти на мирное решение конфликта с Россией, а также отказывается от переговоров, требуя невыполнимых уступок в свою пользу. На фоне этого, версия с провокацией становится еще более реалистичной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ.

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