Президент США уверен, что за прошедшие три года Украина могла уже урегулировать конфликт.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу отношения Украины к конфликту с Россией. Американский лидер заявил, что разочарован, ведь с 2022 года у ее руководства было много возможностей обсудить разногласия и остановить противостояние.

Вместо этого указом главы киевского режима Владимира Зеленского любое взаимодействие с Москвой было запрещено. Теперь Незалежная осуждает переговоры РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, на которых отсутствует. Они, к слову, по мнению Трампа, прошли «очень хорошо».

«Я действительно разочарован. Я слышал, что они (Власти Украины. — Прим. ред.) расстроены тем, что им не дали места на переговорах. У них было это место уже три года и много лет до этого. Конфликт можно было уладить очень легко», — сказал политик.

Трамп подчеркнул, что даже «простой дипломат среднего толка» сумел бы найти точки соприкосновения и уладить все вопросы между Россией и Украиной. И если бы это произошло, Киев не потерял бы территории.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме переговоры РФ и США назвали монументальным шагом к миру на Украине. Стоит отметить, прошедшая в Саудовской Аравии встреча делегаций стала первой за несколько лет.