«Я действительно разочарован»: Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ: Я действительно разочарован

Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ: «Я действительно разочарован»

Фото: JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США уверен, что за прошедшие три года Украина могла уже урегулировать конфликт.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу отношения Украины к конфликту с Россией. Американский лидер заявил, что разочарован, ведь с 2022 года у ее руководства было много возможностей обсудить разногласия и остановить противостояние.

Вместо этого указом главы киевского режима Владимира Зеленского любое взаимодействие с Москвой было запрещено. Теперь Незалежная осуждает переговоры РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, на которых отсутствует. Они, к слову, по мнению Трампа, прошли «очень хорошо».

«Я действительно разочарован. Я слышал, что они (Власти Украины. — Прим. ред.) расстроены тем, что им не дали места на переговорах. У них было это место уже три года и много лет до этого. Конфликт можно было уладить очень легко», — сказал политик.

Трамп подчеркнул, что даже «простой дипломат среднего толка» сумел бы найти точки соприкосновения и уладить все вопросы между Россией и Украиной. И если бы это произошло, Киев не потерял бы территории.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме переговоры РФ и США назвали монументальным шагом к миру на Украине. Стоит отметить, прошедшая в Саудовской Аравии встреча делегаций стала первой за несколько лет.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Я действительно разочарован»: Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ
2:17
Украина оказалась «за детским столом»: что говорят о переговорах России и США в Эр-Рияде
1:58
Актер Юра Борисов получил звание «русского Райана Гослинга» после успеха «Аноры»
1:39
Не первый случай: Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси
1:20
«Разговор очень полезный»: как прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде
1:00
Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
«Мужчина может обидеться»: ТОП-8 ошибок женщин во время секса
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год