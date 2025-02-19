Путин возложил цветы к памятнику Собчака в 25-ю годовщину его смерти

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 20 0

Он был мэром города — с 1991 по 1996 год.

Путин возложил цветы к памятнику Собчака в 25-ю годовщину его смерти

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Он уточнил, что перед возложением на место прибыли вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, его дочь Ксения с супругом Константином Богомоловым и их сыном Платоном. Также к памятнику приехали председатель правления Сбербанка Герман Греф, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, замруководителя Администрации президента РФ Дмтрий Козак.

Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) в период с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром городом — сейчас руководит Северной столицей губернатор. Из команды Собчака вышли Владимир Путин, который работал с ним еще с 1990 года, Алексей Кудрин и многие другие.

Летом 2006 года Путин открыл памятник Собчаку — в сквере на Васильевском острове.

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