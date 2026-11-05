ФСБ задержала жителя Ленобласти, который готовил диверсию на железной дороге

ФСБ задержала жителя Ленинградской области, который готовил диверсию на железной дороге и собирал сведения об объектах армии России. Об этом собщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что житель Тосненского района Ленинградской области в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб», - сообщили в ведомстве.

Задержанный – мужчина 1978 года рождения. По заданию от своего куратора он собирал данные о расположении объектов армии России, а также, автозаправок в Петербурге и Ленобласти. Вдобавок он собирался совершить диверсию на объекте железнодорожного транспорта.

Фигуранта задержали оперативники ФСБ – при нем нашли самодельную бомбу весом в пять килограммов и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации.

На задержанного возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении взрывчатке, а также покушении на диверсию, его заключили под стражу. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

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