Песков предупредил о возможных попытках Киева сорвать диалог РФ и США

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 28 0

По словам пресс-секретаря президента, от киевского режима можно ожидать чего угодно.

Дмитрий Песков предупредил о возможных попытках Киева сорвать диалог РФ и США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он допускает появление в мире провокаторов, которые попытаются сорвать диалог России и США. По его словам, всем нужно быть начеку, так как от киевского режима можно ожидать чего угодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа до конца февраля.

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