Песков предупредил о возможных попытках Киева сорвать диалог РФ и США
По словам пресс-секретаря президента, от киевского режима можно ожидать чего угодно.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он допускает появление в мире провокаторов, которые попытаются сорвать диалог России и США. По его словам, всем нужно быть начеку, так как от киевского режима можно ожидать чего угодно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа до конца февраля.
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