Песков предупредил о возможных попытках Киева сорвать диалог РФ и США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он допускает появление в мире провокаторов, которые попытаются сорвать диалог России и США. По его словам, всем нужно быть начеку, так как от киевского режима можно ожидать чего угодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа до конца февраля.