Яд в банке? Есть ли безопасная доза энергетиков

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Врач Кондрахин: если пить по 20 энергетиков в месяц, то сердце может не выдержать

Врач Кондрахин рассказал, сколько банок энергетика могут «посадить» сердце

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Совмещать напитки с физическими нагрузками или стрессом запрещено.

Энергетики, как и любой стимулятор, могут стать испытанием для сердца, особенно если их употреблять на регулярной основе или совмещать с физической активностью и стрессами. Андрей Кондрахин, клинический фармаколог и кандидат медицинских наук, рассказал aif.ru, что частое употребление таких напитков способно «порвать» кардиальный резерв организма.

Энергетические напитки — мощный коктейль из кофеина, таурина, витаминов группы B и большого количества сахара, который в сочетании с газированной водой может создать настоящий взрыв для организма. В этом «пакете» — фактически выброс адреналина, который как раз и активирует так называемый кардиальный резерв — механизмы, отвечающие за работу сердца в условиях стресса.

Однако, как отмечает Кондрахин, не всегда организм способен справиться с таким ударом.

Одной банки энергетика, по словам врача, обычно хватает для того, чтобы не возникло серьезных последствий. Но когда человек начинает регулярно пить по несколько банок в день, ситуация меняется. Уже 20 банок в месяц сердце может не выдержать.

Важно помнить, что стимуляция требует последующего отдыха. Каждый раз, когда организм получает мощный толчок, необходимо дать ему время на восстановление. Если этого не происходит, последствия могут быть крайне неприятными.

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