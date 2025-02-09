Токсинам — бой: шесть продуктов, очищающих кровь

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Хирург Умнов: вода без красителей и чеснок помогают очистить кровь

Токсинам — бой: названы шесть продуктов, очищающих кровь

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Они обладают множеством преимуществ.

Существует шесть продуктов, способных очистить кровь. О них рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения и практикующий хирург Александр Умнов в беседе с «Известиями».

Вода без красителей. При ее употреблении в организм поступают нужные электролиты извне, а лишние выводятся с мочой.

Чеснок. Это растение повышает иммунитет и инактивирует токсины в крови. Вместе с тем чеснок оздоравливает сердечно-сосудистую систему.

Лимон. Богатый витамином C цитрусовый фрукт повышает иммунные свойства организма. Лимон также способствует более быстрому расщеплению жиров.

Черника. Ягода способствует скорейшему восстановлению клеток печени, стимулирует выработку некоторых ферментов. Вместе с тем черника способствует выведению из организма токсинов, включая вредные химические реагенты.

Куркума. Такое растение помогает в борьбе с воспалением и при синтезе необходимых ферментов в печени.

Омега-3 жирные кислоты рыб. Эти вещества восстанавливают ткани печени и почек, способствуя тем самым лучшему удалению токсинов из крови.

Прежде диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова и врач Александра Филева рассказали, что полиненасыщенные жирные кислоты класса Омега-3 жизненно необходимы человеку. Они уменьшают хроническое воспаление, участвуют в работе нервной системы, являются источником энергии, защищают сердце, помогают нормализовать уровень холестерина, улучшают память, укрепляют иммунитет, снижают риск образования тромбов и даже развития депрессии.

Однако передозировка Омега-3 может быть опасна. Например, чрезмерное употребление кислот чревато тошнотой, диареей, нарушением работы щитовидной железы и печени. Не рекомендуется Омегу-3 принимать с антикоагулянтами. Дело в том, что кислоты усиливают эффект таких препаратов, а значит, появляются риски кровотечения и кровоизлияния. Подробнее о том, к чему приводит прием Омега-3, читайте в материале 5-tv.ru.

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