«Мы продвигаемся»: Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении

Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении

Фото: Zuma/TASS

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Американский президент заявил, что его сотрудничество с Владимиром Путиным в этой области до пандемии коронавируса «было очень успешным».

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение вести переговоры с Россией и Китаем о сокращении числа ядерных боезарядов. Американский лидер сообщил об этом на форуме FII Priority. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

«Сотрудничество с [президентом РФ Владимиром] Путиным по ядерному разоружению до пандемии коронавируса было очень успешным. Думаю, мы продвинемся», — заявил он.

Президент США также отметил, что международное сообщество не может допустить применение ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп рассказал на инвестиционном форуме в Майами, что расходы администрации его предшественника Джо Байдена исчислялись сотнями миллионов долларов. По словам американского лидера, два миллиона долларов были потрачены на операции по смене пола в Гватемале, двадцать миллионов — на „Улицу Сезам“ для Ирака. 

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