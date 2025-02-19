МИД РФ: необходимо пресечь действия Киева по истреблению всего русского

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Глава ведомства Сергей Лавров выступил перед депутатами Госдумы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Теме Украины было уделено особое внимание на встрече в Эр-Рияде. В Саудовской Аравии российская сторона представила американцам свою позицию относительно конфликта. Об основных пунктах Сергей Лавров рассказал депутатам, во время правительственного часа в Госдуме.

«Прежде всего, как мы разъясняли вчера очень подробно, речь идет об устранении угроз безопасности России. Которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО. И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией и русской культурой, и русским миром, и языка, СМИ, истребление канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ)», —выступил министр иностранных дел.

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