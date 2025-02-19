МИД РФ: необходимо пресечь действия Киева по истреблению всего русского

Теме Украины было уделено особое внимание на встрече в Эр-Рияде. В Саудовской Аравии российская сторона представила американцам свою позицию относительно конфликта. Об основных пунктах Сергей Лавров рассказал депутатам, во время правительственного часа в Госдуме.

«Прежде всего, как мы разъясняли вчера очень подробно, речь идет об устранении угроз безопасности России. Которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО. И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией и русской культурой, и русским миром, и языка, СМИ, истребление канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ)», —выступил министр иностранных дел.