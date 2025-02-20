В России заблокировали более 10 тыс. фальшивых лотерейных сайтов и групп

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Количество мошеннических ресурсов снижается, сообщают в «Столото».

В России заблокировали более 10 тыс. фальшивых лотерейных сайтов и групп

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИТ-компания F6 (ранее F.A.C.C.T.), специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, в 2024 году обнаружили и заблокировали более 10,5 тыс. ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Большая часть из них (9,5 тыс.) — мошеннические и фишинговые сайты, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей.

Кроме того, специалисты обнаружили 615 фейковых постов, аккаунтов и групп в соцсетях, 51 канал и аккаунт в мессенджерах и 354 поддельных мобильных приложения.

Результатом совместной работы «Столото» и F6 стал тренд на снижение количества мошеннических ресурсов, работающих под видом гослотерей. В 2022 году их было 38,4 тыс., в 2023 — уже 9,7 тыс. Однако в 2024 году цифра немного выросла — до 10,5 тыс. Эксперты связывают это с развитием систем мониторинга, которые теперь могут зафиксировать скрытые ресурсы, ранее остававшиеся вне поля зрения.

По словам заместителя генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерины Тутон, компания продолжает вести усиленную борьбу против мошенников как с экспертами по кибербезопасности, так и с правоохранительными органами. Благодаря работе с F6 удалось добиться внушительных результатов, подчеркнула она.

«Важно помнить, что киберпреступники совершенствуют методы и создают новые способы мошенничества, поэтому мы в том числе ведем постоянную работу по информированию участников лотерей с целью сохранения их бдительности», — отметила Екатерина Тутон.

Как пояснил руководитель департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Станислав Гончаров, в 2024 году число фишинговых и скам-ресурсов выросло, но ответственный подход «Столото» к защите бренда и пользователей позволяет противостоять угрозам.

«Решение F6, которое обеспечивает защиту цифровых активов и брендов, постоянно совершенствуется и обновляется с целью покрытия большего количества цифрового пространства», — рассказал он.

По словам Гончарова, несмотря на развитие технологий, пользователям нужно сохранять бдительность, не открывать подозрительные ссылки и не пользоваться сомнительным сайтами.

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В России заблокировали более 10 тыс. фальшивых лотерейных сайтов и групп

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