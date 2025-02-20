Глава государства поблагодарил его за организацию переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

Прещмдлент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.

В частности, глава государства поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии за организацию переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

«Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика», — говорится в сообщении.

Также Пути о поздравил наследного принца, руководство и народ Саудовской Аравии с предстоящим праздником — Днем основания Саудовского государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде по конфликту на Украине. Диалог состоялся 18 февраля. После этого у российского министра состоялась встреча с наследным принцем. Затем — выступление на правительственном часе в Госдуме. В своей речи Лавров тогда подчеркнул, что необходимо пресечь действия Киева по истреблению всего русского.