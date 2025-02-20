Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 555 0

Metro: Ванга предсказала, что Путин станет властелином мира в 2025 году

Британская газета опубликовала «пророчество» Ванги о России и Путине на 2025 год

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предсказательница уверяла, что Европе суждено превратиться в «пустыню».

Весной 2025 года на Востоке начнется третья мировая война, которая уничтожит Запад. А президент России Владимир Путин станет «господином мира». Именно такое «пророчество» оставила болгарская ясновидящая Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова). Ее предсказание приводит британская газета Metro.

«Одна из самых известных в мире ясновидцев предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году… Она также предсказала, что Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню», — сказано в материалах газеты.

Ванга также пророчила, что «Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире». Авторы статьи отмечают, что прогнозы Ванги не все воспринимают всерьез. Однако мало кто может поспорить с тем, что они сходятся с нынешней реальностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая судьба уготована России и всему миру. Пока весь мир будет опустошен конфликтами, Россия будет восходить на самый высокий пьедестал.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
«Родной театр»: Певцов вновь сыграет на сцене «Ленкома»
23:17
Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма
23:13
«Исторические переговоры»: советник Трампа Уолтц дал оценку диалогу РФ и США
23:04
«Нет места гегемонии»: Лавров объяснил позицию РФ в решении кризиса на Украине
22:59
Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
22:52
Александр Цыпкин поддержал идею «Известий» возродить публикацию произведений

Сейчас читают

Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год