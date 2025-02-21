Писательница Богданова заявила о пользе публикаций отрывков книг в периодике

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Писательница Богданова: публикация книг в периодике может привлечь читателей

Фото, видео: Instagram*/bogdanova.lit; 5-tv.ru

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Она рассказала, что и ее произведения публиковались в различных журналах. Это обычная практика для периодических изданий.

Публикация литературных произведений в периодических изданиях выгодна, потому что таким образом читатели смогут открывать для себя новые книги. Об этом рассказала писательница Вера Богданова в беседе с 5-tv.ru.

Если издания начнут публиковать отрывки из современных книг, это позволит познакомить публику с ними. Особенно актуален такой подход для не очень популярных авторов.

«Это, опять же, заинтересует совершенно разных читателей, которые, возможно, никогда и не слышали об этом авторе или об этих книгах, и, может быть, как-то вдохновит читателей сходить в книжный магазин и купить эту книгу», — объяснила писательница.

Она рассказала, что и ее произведения публиковались в различных журналах. Это обычная практика для периодических изданий — делится с общественностью отрывками книг.

Вера Богданова поделилась, что хотела бы вместе с другими писателями из России стать частью общемирового литературного процесса. Чтобы запустить этот процесс, необходимо держать обе стороны — авторов и читателей — в курсе событий, происходящих в литературной сфере.

Вполне закономерно, что в случае с отечественными изданиями более уместна публикация книг российских авторов, добавила писательница. В наше время главный противник книг — гаджеты, а потому необходимо искать новые способы привлечения внимания к литературе. Динамичные и яркие отрывки книг — отличный вариант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Известия» опубликовали фрагмент нового романа «Голодные игры».

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