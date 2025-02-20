«Известия» опубликовали фрагмент нового романа «Голодные игры»

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Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

Книга увидит свет уже этой весной.

«Известия» опубликовали фрагмент нового романа «Голодные игры»

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

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«Известия» возвращаются к своей многолетней традиции — публиковать новые произведения современных писателей. В рамках этого обычая издание представило эксклюзивный отрывок из нового романа американской писательницы Сьюзен Коллинз по вселенной «Голодные игры» «Рассвет жатвы».

События в новой книге «Рассвет жатвы» происходят за 24 года до первой книги, во время 50-х «Голодных игр». Тогда победил Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12. Он же в дальнейшем станет наставником главных героев трилогии — Китнисс и Пита.

Книга увидит свет в марте 2025 года во всем мире. Это уже пятая часть франшизы «Голодные игры» и одновременно приквел первых романов. В России книга выйдет в редакции Neoclassic издательства АСТ в оригинальной обложке. Перевела роман с английского языка на русский Дарья Целовальникова.

Экранизацию нового романа выпустит студия Lionsgate в ноябре 2026 года. Режиссером станет Фрэнсис Лоуренс, снявший большую часть фильмов вселенной «Голодные игры».

Фрагмент нового романа Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы» читайте здесь: Продолжение последовало: «Известия» публикуют фрагмент нового романа о «Голодных играх».

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